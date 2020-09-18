В Литве и Польше опровергли заявления Лукашенко о закрытии границ

Накануне Лукашенко заявил о том, что Минск "вынужден" закрыть государственные границы с Литвой и Польшей и усилить охрану границы с Украиной.

В Литве и Польше опровергли заявления Лукашенко о закрытии границ
Фото: rmf24.pl

Беларусь не перекрывала границ с Польшей и Литвой, как об этом ранее заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Об этом сообщают польские и литовские СМИ со ссылкой на заявления чиновников этих стран.

Так, по информации службы новостей польского радио RMF24, движение на границе между странами постоянно продолжается. По данным польских пограничников, пассажиропоток между странами сокращается из-за Covid-19, но между странами по-прежнему существует большой объем грузопотока.

Со своей стороны министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич в комментарии литовскому изданию Delfi сказал, что официальной информации из Беларуси о перекрытии границ не поступало. Пропускная способность на пограничном пункте Мядининкай нормальная.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Минск "вынужден" закрыть государственные границы с Литвой и Польшей и усилить охрану границы с Украиной.

16 сентября Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций", которые, по его словам, нацелены против Беларуси.

17 сентября Европарламент отказался признать Лукашенко президентом Беларуси и поддержал призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

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