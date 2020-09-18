Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель впервые посетит Украину
Визит запланирован на 22 сентября.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель впервые посетит Украину с официальным визитом.
Об этом свидетельствуют данные повестки дня официальных лиц Еврокомиссии на сайте ЕС.
Визит запланирован на 22 сентября. В рамках него Боррель планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Тараном.
Как известно, глава европейской дипломатии планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии коронавируса. В планах Верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.
Позже стало известно, что Борель посетит Украину
после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.