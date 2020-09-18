Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель впервые посетит Украину

Визит запланирован на 22 сентября.

Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель впервые посетит Украину
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель впервые посетит Украину с официальным визитом.

Об этом свидетельствуют данные повестки дня официальных лиц Еврокомиссии на сайте ЕС.

Визит запланирован на 22 сентября. В рамках него Боррель планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Тараном.

Как известно, глава европейской дипломатии планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии коронавируса. В планах Верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Позже стало известно, что Борель посетит Украину

после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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