Фокин согласился отчитаться перед комитетом Рады

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин примет участие в заседании Комитета Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которое состоится 29 сентября.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

"Фокин подтвердил свое участие в заседании комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления 29 сентября в 15:00", - сообщил Качура.

Ранее Качура сообщал, что обратился в Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения объяснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в части мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Встреча с Фокиным должна была состояться 15 сентября, но была отменена ним под предлогом занятости и необходимости работать в трехсторонней контактной группе.

Напомним, ранее Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокативными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Фокин критику в свой адрес связал с тем, что представители действующей власти якобы имеют связи с "папередниками".