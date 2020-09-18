Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха, - Аваков

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что столичная полиция задержала подозреваемого на Владимира Балуха.

Об этом KV стало известно из сообщения министра МВД Арсена Авакова в Twitter .

“Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры”, – сообщил Арсен Аваков в соцсети Twitter .

Напомним, бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке 8 сентября.