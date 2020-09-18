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2020-09-18
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха, - Аваков
Министр МВД Арсен Аваков заявил, что столичная полиция задержала подозреваемого на Владимира Балуха.
Об этом
“Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры”, – сообщил Арсен Аваков в соцсети Twitter.
Напомним, бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке 8 сентября.
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Игорь Бровко, КиевВласть