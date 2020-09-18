Википедия изменила написание украинской столицы на Kyiv

Открытая онлайн-энциклопедия использует самый распространенный вариант написания в авторитетных источниках.

Википедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Фото: «Мир тесен»

Свободная онлайн-энциклопедия Википедия перешла к использованию правильной транслитерации названия украинской столицы - Kyiv, вместо русского - Kiev.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы «Kiev» во всемирной сети. Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev!", - написал он в фейсбуке.

По словам главы украинского МИД, сложность заключалась в том, что Вики использует самый распространенный вариант написания в авторитетных источниках.

"Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в июне Facebook официально перешел с Kiev на Kyiv.

Онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали в октябре 2018 года.

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