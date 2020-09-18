Википедия изменила написание украинской столицы на Kyiv

Свободная онлайн-энциклопедия Википедия перешла к использованию правильной транслитерации названия украинской столицы - Kyiv, вместо русского - Kiev.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы «Kiev» во всемирной сети. Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev!", - написал он в фейсбуке.

По словам главы украинского МИД , сложность заключалась в том, что Вики использует самый распространенный вариант написания в авторитетных источниках.

"Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в июне Facebook официально перешел с Kiev на Kyiv.