В Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевой

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевой
Фото: kufer.media

В Украине с 21 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 00:00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал он в своем Telegram-канале.

К красной зоне будут отнесены:

  • город Чоп Закарпатской области; Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залещицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области; город Канев Черкасской области;
  • Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

К оранжевой зоне:

  • города Винница и Казатин Винницкой области;
  • город Нововолынск, Киверцовский и Маневичский район Волынской области;
  • город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Пологовский район Запорожской области;
  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
  • город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
  • Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск; Березовский, Болградский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Борзнянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

К желтой зоне:

  • города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Казатинский, Литинский, Тывровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • города Луцк и Владимир-Волынский; Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Луцкий, Любешовский, Любомльский, Луцкий, Старовыжевский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинський, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломиевский, Надворнянский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
  • города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
  • города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Бусский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;
  • города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южное, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середино-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачипиливський, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, 16 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление о карантине с однодневной доработкой. Большинство из них касаются "красной" и "оранжевой" зон, предусматривающие наиболее строгие ограничения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МПНа Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусомГлава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве начался очередной осенний призыв на срочную службуВ Киеве начался очередной осенний призыв на срочную службу
В центре Киева прошла акция памяти ГонгадзеВ центре Киева прошла акция памяти Гонгадзе
Украина и Турция обновили соглашение о свободной торговлеУкраина и Турция обновили соглашение о свободной торговле
"УДАР" официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева"УДАР" официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева
Сын Шуфрича снова попал в ДТП в КиевеСын Шуфрича снова попал в ДТП в Киеве
В Киеве открыли мемориальную доску ГонгадзеВ Киеве открыли мемориальную доску Гонгадзе
На границе с Украиной находятся несколько тысяч хасидов - главный раввин КиеваНа границе с Украиной находятся несколько тысяч хасидов - главный раввин Киева
Экс-глава ГТС Нефедов подтвердил, что идет на выборы в Киевсовет от "Голоса"Экс-глава ГТС Нефедов подтвердил, что идет на выборы в Киевсовет от "Голоса"
В Москве опровергли готовность к встрече "нормандской четверки", Киев требует объясненийВ Москве опровергли готовность к встрече "нормандской четверки", Киев требует объяснений
Экс-глава ДМС Нефедов, вероятно, возглавит список "Голоса" на выборах в КиевсоветЭкс-глава ДМС Нефедов, вероятно, возглавит список "Голоса" на выборах в Киевсовет
Последние новости
Подгружаем последние новости