В Киеве начался очередной осенний призыв на срочную службу

В столице началась кампания по призыву на срочную военную службу в октябре – декабре 2020 года. Для улучшения ее организации создана специальная городская комиссия. Ее возглавил и.о. первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской горгосадминистрации ( КГГА).

“Мы ежедневно работаем с районными военкоматами, чтобы избежать очередей и максимально обеспечить комфортный и удобный прием призывников ”, – сообщил Валентин Мондриевский.

Отмечается, что райгосадминистрациям поручено позаботиться о надлежащем представлении коммунально-бытовых услуг на участках и в Киевском городском сборном пункте, об организации общественного порядка, а также обеспечить необходимое обслуживание автомобильным транспортом.

Кроме этого, на время подготовки и весь срок проведения призыва будет увеличено количество технических работников и операторов персональных вычислительных машин.

Напомним, по результатам весенней призывной кампании в 2020 году в Киеве было призвано 603 человека. Из них 600 отправлены в воинские части Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а 3 гражданина отказались выполнять воинский долг. В то же время 88 призывников получили отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные заведения. Кроме того, не явились на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников.

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