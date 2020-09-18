В Киеве начался очередной осенний призыв на срочную службу
В столице началась кампания по призыву на срочную военную службу в октябре – декабре 2020 года. Для улучшения ее организации создана специальная городская комиссия. Ее возглавил и.о. первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентин Мондриевский.
Об этом
“Мы ежедневно работаем с районными военкоматами, чтобы избежать очередей и максимально обеспечить комфортный и удобный прием призывников ”, – сообщил Валентин Мондриевский.
Отмечается, что райгосадминистрациям поручено позаботиться о надлежащем представлении коммунально-бытовых услуг на участках и в Киевском городском сборном пункте, об организации общественного порядка, а также обеспечить необходимое обслуживание автомобильным транспортом.
Кроме этого, на время подготовки и весь срок проведения призыва будет увеличено количество технических работников и операторов персональных вычислительных машин.
Напомним, по результатам весенней призывной кампании в 2020 году в Киеве было призвано 603 человека. Из них 600 отправлены в воинские части Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а 3 гражданина отказались выполнять воинский долг. В то же время 88 призывников получили отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные заведения. Кроме того, не явились на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников.
Фото: открытые источники