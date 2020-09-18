В США судья заблокировал "политически мотивированные" изменения в Почтовой службе перед выборами

14 штатов оспорили политику службы, согласно которой грузовики выезжают из почтовых пунктов вовремя, независимо от того, нужно ли загружать больше почты.

Судья в США заблокировал противоречивые изменения в Почтовой службе, которые замедлили движение почты по всей стране, назвав их "политически мотивированными".

Об этом сообщает Reuters.

Судья Стэнли Бастиан заявил, что он поддержал запрет, которого добивались 14 штатов. Они подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа и Почтовую службу США и обжаловали так называемую политику службы, согласно которой грузовики выезжают из почтовых пунктов вовремя, независимо от того, нужно ли загружать больше почты.

Они также пытались заставить почтовую службу относиться к предвыборной почте как к почте первого класса.

Как сообщалось ранее, на президентских выборах в ноябре многие избиратели проголосуют по почте из-за пандемии COVID-19, и штаты выразили обеспокоенность, что задержки могут привести к тому, что избиратели не получат вовремя бюллетени или регистрационные формы.

"Штаты продемонстрировали, что обвиняемые участвуют в политически мотивированной атаке на эффективность почтовой службы", - сказал Бастиан.

Напомним, ранее Трамп предложил перенести президентские выборы. Он отметил, что выборы по почте станут "наиболее неточными и мошенническими в истории". Позже президент США заявил, что не хочет переносить голосование. Его твит о возможности переноса президентских выборов в стране из-за пандемии должен был объяснить, что нельзя проводить выборы по почте.

В Белом доме также опровергли намерение Трампа перенести выборы.