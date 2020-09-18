Зеленский считает, что Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"

Президент заверил, что поддерживает позицию западных партнеров о необходимости прозрачного избрания руководителя САП.

Зеленский считает, что Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"
Фото: instagram/zeteam2019

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что он поддерживает позицию западных партнеров относительно прозрачного выбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает "Укринформ".

"У нас есть нормальная коммуникация с западными партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии по САП, я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала... и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я разделяю их мнения, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "не обращает внимания на заявления некоторых украинских политиков" относительно возможной отмены безвизового режима с Европейским Союзом из-за решения парламента о конкурсной комиссии по выбору главы САП.

"Я в принципе не комментирую заявления украинских политиков о том, где нет их полномочий. Они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать его. Что касается украинских политиков. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что она - монарх Украины, хозяин Украины, хотя у этого человека было пять лет отстроить Украину, показать, что он может сделать для своего народа", - сказал Зеленский.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 17 сентября, с третьей попытки утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителяСАП.

В Европарламенте заявили, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы САП", поэтому украинская власть "ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро".

Кроме того, представитель ЕС по внешней политике Петер Стано призвал Раду срочно изменить закон о НАБУ, отдельные положения которого КС признал неконституционными. Он добавил, что независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.

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