Зеленский считает, что Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"
Президент заверил, что поддерживает позицию западных партнеров о необходимости прозрачного избрания руководителя САП.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что он поддерживает позицию западных партнеров относительно прозрачного выбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает "Укринформ".
"У нас есть нормальная коммуникация с западными партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии по САП, я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала... и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я разделяю их мнения, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что "не обращает внимания на заявления некоторых украинских политиков" относительно возможной отмены безвизового режима с Европейским Союзом из-за решения парламента о конкурсной комиссии по выбору главы САП.
"Я в принципе не комментирую заявления украинских политиков о том, где нет их полномочий. Они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать его. Что касается украинских политиков. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что она - монарх Украины, хозяин Украины, хотя у этого человека было пять лет отстроить Украину, показать, что он может сделать для своего народа", - сказал Зеленский.
Напомним, Верховная Рада в четверг, 17 сентября, с третьей попытки утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителяСАП.
В Европарламенте заявили, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы САП", поэтому украинская власть "ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро".
Кроме того, представитель ЕС по внешней политике Петер Стано призвал Раду срочно изменить закон о НАБУ, отдельные положения которого КС признал неконституционными. Он добавил, что независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.