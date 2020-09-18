Задержанный член Координационного совета Беларуси Максим Знак объявил голодовку

Перед этим ему было предъявлено обвинение.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак объявил голодовку.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на адвоката Знака Дмитрия Лаевского.

Отмечается, что Знаку было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В знак протеста он объявил голодовку.

"Обвинение, как и подозрения, не конкретизировано, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются как направленные против национальной безопасности, и оно также является преследованием за выражение мнения. В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от еды. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО ", - рассказал Лаевский.

По словам защитника, Знак не видит других способов борьбы.

Напомним, 9 сентября в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов Координационного совета, в том числе Знака. Он успел написать коллегам, что кто-то пришел в штаб Виктора Бабарико, и слово "маски".

На свободе только Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, сообщавшая, что в ее квартиру пытались попасть неизвестные.