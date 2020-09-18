Глава НБУ: "Никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривны или учетную ставку"

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил послов "Большой семерки" в том, что независимости регулятора ничего не угрожает.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Послы стран "Большой семерки"(G7) в Украине заявили, что наша страна "должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости Национального банка". Я очень уважаю взгляды и предостережения почтенных послов и должен заверить всех вас, что независимости НБУ ничего не угрожает... На сегодня нам никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривны или учетную ставку", - написал Шевченко.

По его словам, сегодня подконтрольность НБУ кому бы то ни было просто невозможна. Все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и экономику в целом.

Глава НБУ отметил, что перед банковской системой стоят новые вызовы. В частности, почти замороженное кредитование экономики.

"Также должен успокоить всех, кто сомневается в последовательности обязательств, ранее взятых на себя Национальным банком. Вы не увидите разворота в политике НБУ на 180 градусов... Национальный банк был и остается технократическим институтом. Мы призваны обеспечивать финансовую и ценовую стабильность, а также способствовать экономическому развитию. Это - наш мандат, он неизменен", - добавил Шевченко.

Напомним, в июле послы G7 отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия. Они подчеркнули, что подрыв независимого центрального банка поставил бы под угрозу надежность реформ.