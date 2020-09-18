Экс-чиновника Генпрокуратуры уличили в злоупотреблении на 1,8 млн грн

Бывший чиновник заключил договор будто бы на проведение ремонтных работ: работы не выполнили, а ГПУ перечислила частным компаниям 1,8 миллиона грн.

Офис генпрокурора и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении бывшему должностному лицу Генпрокуратуры в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере 1,8 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"18 сентября 2020 года детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее почти 1,8 млн грн ущерб государству", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что бывший чиновник в течение 2015 года обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения. В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу "Слуги народа" Александру Юрченко и ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.