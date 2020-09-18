Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина

Из-за карантина доступ лиц, не являющихся участниками судебного процесса, ограничен.

?Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина

Днепровский районный суд Киева продолжает рассматривать уголовное производстве относительно обвиняемых в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что из-за карантина доступ лиц, не являющихся участниками судебного процесса, будет ограничен.

"Учитывая введенный Кабинетом министров Украины на территории государства карантин в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и усилением с 14 сентября 2020 года карантинных мер в городе Киеве (ограничения, установленные для оранжевой зоны), согласно ч.2 ст. 27 УПК Украины судом ограничен доступ лиц, не являющихся участниками судебного процесса, на судебное заседание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с общественным интересом к указанному делу, на портале "Судебная власть Украины" будет вестись онлайн-трансляция.

Перед началом заседания активисты провели акцию около суда. Они требуют наказать виновных в смерти Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. 4 ноября она умерла.

По версии следствия, Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

"Левин должен был искать исполнителей ... и предложил Сергею Торбину за деньги организовать и осуществить нападение на Гандзюк с целью запугивания. За преступление - облить девушку кислотой - пообещали вознаграждение от 2500 до 3000 долларов. Сергей Торбин, участник Украинской добровольческой армии, согласился, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 участников Украинской добровольческой армии", - сообщили на брифинге в день завершения досудебного следствия.

Гандзюк неоднократно предоставляла волонтерскую помощь членам УДА, поэтому Торбин, чтобы мотивировать к нападению, умышленно ввел в заблуждение членов УДА о ее якобы пророSSийской позиции.

Напавший на Гандзюк Николай Грабчук вылил кислоту на активистку, при этом обжегся сам, после чего скрылся с места преступления и отправился в Олешки.

Вячеслав Вишневский, который навел на жертву, получил сообщение от нападавшего, что он прибыл в Олешки, и сам отправился туда.

Виктор Горбунов покупал кислоту, мобильные телефоны для конспирации. Левин заплатил оставшиеся деньги за нападение.

Пятеро фигурантов дела Гандзюк уже получили судебные приговоры. Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Никиту Грабчука - к 6 годам, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского - к 4 годам, Виктору Горбунову объявили приговор со сроком 3 года.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

Левина в конце января 2020 года задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по Мангеру и Левину за организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

4 августа Верховный Суд оставил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк в Киеве.

18 августа в Днепровском райсуде началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым. Левин прибыл в суд полуобнаженным и заявил, что его били.

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