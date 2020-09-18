Дело Юрченко доказывает, что правоохранительная система управляется в ручном режиме, - адвокаты Порошенко

Власть пытается сформировать правоохранительную систему по лекалам, когда силовые структуры выполняют четкие политические заказы высшего руководства государства. Об этом заявил адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань. Демонстрацией этого правозащитник считает ситуацию с привлечением к ответственности нардепа из фракции «Слуга народа» Юрченко.

«... Немедленно после выступления и комментария Президента Украины меняется позиция Офиса Генерального прокурора, и сомнения в доказательствах, которые были собраны НАБУ, сменяются предъявлением подозрения. Это абсолютный позор для Украины. Это подражание примеру «русского мира», гримасы которого мы сейчас видим в Беларуси. Мы надеемся, что Украина - не РоSSия, и Украина по этим лекалам жить не будет. А все, кто пытаются построить здесь аналог «русского мира», понесут ответственность в соответствии с законом», - отметил Головань.

При этом он напомнил о 56 «сфабрикованных делах против Порошенко», а также заявления первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова о намерениях конфисковать картины из семейной коллекции Порошенко.

«Когда картины были завезены в Украину, все четко задекларировано, и есть документы в ГБР. Мы считаем, что Бабиков вводит вас в заблуждение. Он, безусловно, считает, что часть людей ему поверит. Он считает, что части людей это понравится, понравится слышать, как руководитель ГБР говорит, что у Порошенко могут что-то конфисковать. Наверняка будут люди, которые в это поверят и которым это понравится, но важно понимать, что это неправда», - отметил еще один адвокат Порошенко Илья Новиков.

По словам адвоката, это свидетельствует о том, что ГБР намерен в ближайшие месяцы потратить несколько миллионов или десятков миллионов гривен на расследование, «которое имеет все признаки политического, все признаки такого, которое координируется с Офисом президента и бесперспективно с точки зрения результата».

«Согласно судебным решениям и решениям апелляционного суда, уже был установлен факт, во-первых, незаконного штурма и обыска музея Гончара. Была установлена незаконность ареста коллекции картин, принадлежащих супругам Порошенко. Однако люди, которые были причастны к этому преступлению, не были привлечены к ответственности. Зато ГБР совместно с одиозным Печерским судом, что является незаконным, повторно арестовало эти картины. Но я думаю, что судьба повторного ареста будет такая же, как и судьба предыдущего», - убежден адвокат Игорь Головань.

Он добавил, что дела, сфабрикованные против Порошенко, в конце концов закрываются за отсутствием события преступления.