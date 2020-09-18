В Беларуси Колесниковой продлили арест до 8 ноября

Ее обвиняют в призывах к причинению вреда национальной безопасности.

Члену президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 ноября.

Об этом сообщил ее адвокат, передает TUT.by.

Ранее Следственный комитет Беларуси предъявил Колесниковой обвинение по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь , совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Напомним, местонахождение Марии Колесниковой было неизвестно с утра 7 сентября. 8 сентября белорусская пограничная служба заявила, что оппозиционерку задержали при попытке пересечь границу с Украиной. Позже СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, это было насильственное выдворение оппозиционеров из родной страны.

Следственный комитет Беларуси обвиняет оппозиционерку Марию Колесникову в причинении вреда национальной безопасности Беларуси. 12 сентября ее перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области.

Белорусская оппозиция готовит санкционный список имени Колесниковой.