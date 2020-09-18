РоSSия с начала сентября перебросила на Донбасс "Грады", 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка

На оккупированную территорию завезено 15 единиц боевой техники и около 1200 тонн горючего.

РоSSия с начала сентября перебросила на Донбасс "Грады", 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка
Ілюстративне фото
Фото: novosti.dn.ua

Командование оперативной группировки роSSийских оккупационных войск на Донбассе продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки информирует пресс-служба Министерства обороны.

"С начала сентября через неконтролируемые Украиной участки границы из РоSSии на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

Кроме того, после капитального ремонта на предприятиях роSSийского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

Ранее в штабе ООС сообщали, что боевики устраивают позиции в Донецкой и Луганской областях.

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