И.о. первого заместителя Кличко заболел коронавирусом

И.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил во время онлайн-участия в собрании Киевской городской организации партии УДАР.

"Дорогие друзья и коллеги, поздравляю вас, хотя и в дистанционном формате! Чувствую себя хорошо и из рабочего процесса не выпадаю! В современном мире возможности работать online почти безграничны. Я горд, что является частью успешной команды, а Киев является настоящей современной европейской столицей", - отметил он.

Судя по фотографиям на странице Мондриевского в Facebook, еще два дня назад он участвовал в массовых мероприятиях, в частности, в открытии мемориальной доски погибшему журналисту Георгию Гонгадзе.