И.о. первого заместителя Кличко заболел коронавирусом
Позавчера он участвовал в массовых мероприятиях.
И.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил во время онлайн-участия в собрании Киевской городской организации партии УДАР.
"Дорогие друзья и коллеги, поздравляю вас, хотя и в дистанционном формате! Чувствую себя хорошо и из рабочего процесса не выпадаю! В современном мире возможности работать online почти безграничны. Я горд, что является частью успешной команды, а Киев является настоящей современной европейской столицей", - отметил он.
Судя по фотографиям на странице Мондриевского в Facebook, еще два дня назад он участвовал в массовых мероприятиях, в частности, в открытии мемориальной доски погибшему журналисту Георгию Гонгадзе.
Напомним, что сегодня Киевская городская местная организация политической партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинула лидера партии Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева. Также на собрании выдвигают кандидатов в депутаты Киевского городского совета по списку партии и списками в мажоритарных округах столицы.