Расчеты правительства в проекте бюджета-2021 взяты "с потолка", - Кучеренко

Смета, по словам народного депутата, оторвана от реальной жизни граждан.

Расчеты правительства в проекте бюджета-2021 взяты "с потолка", - Кучеренко
Фото: Макс Левин

Государственная смета, которую власти предлагают на 2021 год, не отвечает потребностям людей и возможностям страны. Об этом заявил кандидат на должность городского головы Киева от «Батькивщины» Алексей Кучеренко во время обсуждения документа в Верховной Раде.

«Предложенный правительством проект бюджета на следующий год - это утопия. Расчеты правительства взяты просто «с потолка». Отсутствует бюджетная декларация, не утверждена программа деятельности правительства, отсутствует официальное заявление МВФ о поддержке бюджета, непонятный и утопический макропрогноз роста», - отметил народный депутат.

К тому же, по словам Алексея Кучеренко, проект бюджета оторван от реальной жизни граждан. В частности, он не предусматривает ресурсов на поддержку модернизации по зеленым тарифам, а это в конечном итоге может привести к новому повышению цен на электроэнергию.

«Почему тогда вы сокращаете субсидии почти на четыре миллиарда гривен? Учли вы все это?» - обратился Алексей Кучеренко к министру финансов.

«Принимать документ в данном виде - недопустимо. Советую чиновникам не позориться, самым снять его с рассмотрения и прийти в следующий раз в парламент с реальной сметой, которая действительно нужна украинцам», - призвал Алексей Кучеренко.

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