Нардеп Юрченко не пришел на суд по избранию меры пресечения

Его адвокаты заявили, что парламентарий 10 дней назад контактировал с больным коронавирусом.

Подозреваемый в получении и подстрекательстве к даче взятки нардеп Александр Юрченко не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Реплянчук.

"Адвокаты говорят, что у него якобы может быть коронавирус, поскольку 10 дней назад он контактировал с человеком, у которого подтвердили коронавирус", - сообщил он.

Заседание перенесли на 21 сентября.

Напомним, что Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, Юрченко завуалированно требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение изменений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

Прокуроры САП и детективы НАБУ после вручения подозрения допросили нардепа Юрченко и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Пресс-служба САП сообщает, что антикоррупционные органы будут просить суд взять Александра Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

В НАБУ обратились с просьбой к Венедиктовой подписать подозрение, отметив, что проводили спецоперацию с детективом под прикрытием, в ходе которой выяснилась вероятная причастность нардепа к коррупции.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен.Он внес залог и вышел из СИЗО уже на следующий день.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение и ходатайство об аресте Юрченко. В Раде официально объявили об исключении его из фракции "Слуга народа".

В Офисе президента сообщили, что народный депутат "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к вымогательству взятки, "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".