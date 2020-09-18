Данилов заявил, что накануне выборов активизировались антиукраинские религиозные структуры

Цель таких структур - продвижение идей "русского мира" и оправдание агрессии РФ.

Данилов заявил, что накануне выборов активизировались антиукраинские религиозные структуры
Фото: ЦЕНЗОР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что накануне местных выборов наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"Одним из действенных инструментов роSSийской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и т.п.... Цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание роSSийской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов роSSийской пропаганды", - сказал Данилов.

По его словам, СНБО внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации.

"Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", - отметил Данилов.

Напомним, в августе СНБО обнаружила признаки подготовки масштабной кибератаки роSSийских спецслужб накануне Дня Независимости. Атаки были нацелены на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.

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