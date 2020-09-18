ЕС отреагировал на приговор ростовского суда крымским татарам

Евросоюз не признает роSSийской юрисдикции Крыма.

ЕС отреагировал на приговор ростовского суда крымским татарам
Фото: Кримська солідарність

Европейский Союз не признает применения роSSийского законодательства в Крыму и Севастополе, поскольку оно является незаконным согласно международному праву, а также передачу граждан Украины из Крыма в суды в РоSSии.

ЕС призывает РоSSию отменить эти решения и немедленно освободить всех незаконно задержанных украинцев.

Об этом 18 сентября заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС ожидает, что РоSSия прекратит давление на крымско-татарскую общину. На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. Полный, свободный и неограниченный доступ для международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и город Севастополь, остается первоочередной задачей", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

Напомним, 16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 7 человек, арестованных на Крымском полуострове 7 июля 2020 года, в том числе крымско-татарского активиста и координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева. Совокупно их приговорили к 110 годам колонии строгого режима. Восьмого фигуранта дела "второй бахчисарайской" группы "Хизб ут-Тахрир" Эрнеста Аметова оправдали и освободили из-под стражи.

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