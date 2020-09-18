ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"

Высший антикоррупционный суд продлил срок предварительного расследования по делу так называемых "пленок Окружного административного суда".

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"В четверг, 17 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок предварительного расследования по делу, где подозреваемыми, в частности, является глава Окружного административного суда Киева , его заместитель, другие судьи и адвокаты", - говорится в сообщении .

Сроки досудебного расследования продлили еще до 6 месяцев - то есть, до 17 января 2021 года.

В ВАКС также сообщили, что во время судебного заседания защитники подали ходатайство о возвращении вышеупомянутого ходатайства НАБУ и САП. Однако суд им отказал.

Следствие установило, что подозреваемые действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК. Эти лица имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

Напомним, в июле НАБУ объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Ранее сообщалось, что глава Окружного админсуда Киева Вовк, судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность государственных органов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других, а также другими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.

В ноябре это производство было закрыто. В январе 2020 года Вовк снова возглавил ОАСК.