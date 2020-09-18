ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"
Расследование продлится до 17 января 2021 года.
Высший антикоррупционный суд продлил срок предварительного расследования по делу так называемых "пленок Окружного административного суда".
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
"В четверг, 17 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок предварительного расследования по делу, где подозреваемыми, в частности, является глава Окружного административного суда Киева, его заместитель, другие судьи и адвокаты", - говорится в сообщении .
Сроки досудебного расследования продлили еще до 6 месяцев - то есть, до 17 января 2021 года.
В ВАКС также сообщили, что во время судебного заседания защитники подали ходатайство о возвращении вышеупомянутого ходатайства НАБУ и САП. Однако суд им отказал.
Следствие установило, что подозреваемые действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК. Эти лица имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.
Напомним, в июле НАБУ объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.
Ранее сообщалось, что глава Окружного админсуда Киева Вовк, судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность государственных органов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других, а также другими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.
В ноябре это производство было закрыто. В январе 2020 года Вовк снова возглавил ОАСК.
Сам судья заявлял ранее, что производство по нему якобы является местью главы НАБУ Артема Сытника "за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США".