"УДАР" официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева

Киевская городская местная организация политической партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинула лидера партии Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева .

Такое решение было принято на собрании городской организации политической силы, информирует пресс-служба политсилы.

Также на собрании выдвинут кандидатов в депутаты Киевского городского совета по списку партии и списками в мажоритарных округах столицы.

16 сентября партия "Европейская солидарность" объявила о поддержке кандидатуры действующего мэра Киева , отметив, что он реализовывал политический курс Петра Порошенко. Кроме того, нардеп от " ЕС " Алексей Гончаренко, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в мэры столицы, заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру.