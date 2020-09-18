"УДАР" официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева

Партия идет на выборы самостоятельно.

"УДАР" официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева
Фото: kiev.klichko.org

Киевская городская местная организация политической партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинула лидера партии Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева.

Такое решение было принято на собрании городской организации политической силы, информирует пресс-служба политсилы.

Также на собрании выдвинут кандидатов в депутаты Киевского городского совета по списку партии и списками в мажоритарных округах столицы.

16 сентября партия "Европейская солидарность" объявила о поддержке кандидатуры действующего мэра Киева, отметив, что он реализовывал политический курс Петра Порошенко. Кроме того, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в мэры столицы, заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру.

После этого мэр Киева Виталий Кличко отметил, что его партия "УДАР" идет на местные выборы самостоятельно и не намерена объединяться с другими политсилами.

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