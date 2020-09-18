Кернес потратил на лечение и перелет в Германию почти 6 млн

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, которого вечером 16 сентября доставили в берлинскую клинику "Шарите", потратил на лечение и перелет в Германию почти 6 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций.

18 сентября Кернес сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. В графе "Расходы" указано, что на медицинские услуги он потратил 4 млн 124 тыс. 665 гривен, специализированные авиационные транспортные услуги - 1 млн 748 тыс. 137 гривен.

Датой осуществления расходов в обоих случаях указано 16 сентября 2020 года.

Напомним, поздно вечером 16 сентября стало известно, что Кернеса, у которого недавно подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию. По словам источников LB.ua, 15 сентября в Харькове состоялся консилиум врачей, которые должны были определиться с дальнейшей стратегией лечения главы города. Особое внимание уделяли наиболее пораженным легким и сердцу.

Причем о транспортировке за границу речь не шла, поскольку существовали сопутствующие риски. Однако за несколько часов состояние Кернеса резко ухудшилось, в результате чего было принято решение о его направлении в Германию.

17 сентября друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс сообщил, что мэр Харькова находится в палате интенсивной терапии. Он в сознании, "давление, как у космонавта".

Ранее сообщалось, что Кернес с 10 сентября находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом..