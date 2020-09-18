?Министр финансов назвал умеренным 6% -ный дефицит бюджета в 2021 году

"Резкое сокращение дефицита в следующем году стало бы шоком для экономики".

Министр финансов Сергей Марченко считает, что запланированный на 2021 год бюджетный дефицит 6% ВВП является оправданным, умеренным и соответствует общемировым тенденциям.

Об этом он сказал в Верховной Раде, представляя законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

"Дефицит бюджета планируется на уровне 270 млрд гривен, что составляет 6% ВВП . Это меньше показателя текущего бюджета на 1,5 п.п. По прогнозу Международного валютного фонда, фискальный дефицит развивающихся стран в 2021 году в среднем будет составлять 8 5% ВВП , а в мире в целом - 8,2%. Показатели Украины в этом контексте выглядят достаточно умеренными, и наш уровень бюджетного дефицита даже означает более жесткий характер фискальной политики относительно других стран мира", - сказал Марченко.

"Преждевременное резкое сокращение дефицита в следующем году стало бы дополнительным шоком для нашей экономики, углубило бы экономический спад при затяжном характере пандемии и могло бы заблокировать положительные тенденции восстановления ВВП ", - пояснил Марченко позицию правительства.

Он сказал также, что в краткосрочной перспективе высокий дефицит бюджета планируют сохранить многие другие страны, такие как Египет, Франция, Польша , Перу, Индонезия. "Все эти страны внесли в бюджет значительный дефицит на 2021 год от 5,5% до 6,7% ВВП ", - сказал Марченко.

Он также сообщил, что в 2022 году бюджетный дефицит планируют сократить до 4,5% ВВП , а в 2023 - до 3% ВВП .

Напомним, что из-за коронакризиса в 2020 году дефицит бюджета подняли до 7,5% (298 млрд гривен).