Министр финансов назвал умеренным 6% -ный дефицит бюджета в 2021 году

"Резкое сокращение дефицита в следующем году стало бы шоком для экономики".

?Министр финансов назвал умеренным 6% -ный дефицит бюджета в 2021 году
Сергій Марченко
Фото: Міністерство фінансів України

Министр финансов Сергей Марченко считает, что запланированный на 2021 год бюджетный дефицит 6% ВВП является оправданным, умеренным и соответствует общемировым тенденциям.

Об этом он сказал в Верховной Раде, представляя законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

"Дефицит бюджета планируется на уровне 270 млрд гривен, что составляет 6% ВВП. Это меньше показателя текущего бюджета на 1,5 п.п. По прогнозу Международного валютного фонда, фискальный дефицит развивающихся стран в 2021 году в среднем будет составлять 8 5% ВВП, а в мире в целом - 8,2%. Показатели Украины в этом контексте выглядят достаточно умеренными, и наш уровень бюджетного дефицита даже означает более жесткий характер фискальной политики относительно других стран мира", - сказал Марченко.

"Преждевременное резкое сокращение дефицита в следующем году стало бы дополнительным шоком для нашей экономики, углубило бы экономический спад при затяжном характере пандемии и могло бы заблокировать положительные тенденции восстановления ВВП", - пояснил Марченко позицию правительства.

Он сказал также, что в краткосрочной перспективе высокий дефицит бюджета планируют сохранить многие другие страны, такие как Египет, Франция, Польша, Перу, Индонезия. "Все эти страны внесли в бюджет значительный дефицит на 2021 год от 5,5% до 6,7% ВВП", - сказал Марченко.

Он также сообщил, что в 2022 году бюджетный дефицит планируют сократить до 4,5% ВВП, а в 2023 - до 3% ВВП.

Напомним, что из-за коронакризиса в 2020 году дефицит бюджета подняли до 7,5% (298 млрд гривен).

Бюджетные правила запрещают устанавливать уровень дефицита госбюджета выше 3% ВВП, и в последние годы до кризиса его удавалось удерживать в этих рамках. Эта норма в 2020 году приостановлена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МПНа Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусомГлава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство презентует бюджет-2021 перед парламентомПравительство презентует бюджет-2021 перед парламентом
Израильский министр призвал вернуться домой паломников, которые пытаются попасть в УкраинуИзраильский министр призвал вернуться домой паломников, которые пытаются попасть в Украину
В Раде назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФВ Раде назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФ
В Минск прибыл министр обороны РоSSии ШойгуВ Минск прибыл министр обороны РоSSии Шойгу
Йошихиде Суга официально провозглашен премьер-министром ЯпонииЙошихиде Суга официально провозглашен премьер-министром Японии
ГУД просит увеличить финансирование из бюджета на свои медучреждения до 1 млрд гривенГУД просит увеличить финансирование из бюджета на свои медучреждения до 1 млрд гривен
Резников назвал мифом информацию о "совместной инспекции" украинских позиций около ШумовРезников назвал мифом информацию о "совместной инспекции" украинских позиций около Шумов
Зеленский в интервью австрийской газете назвал главные приоритеты своего президентстваЗеленский в интервью австрийской газете назвал главные приоритеты своего президентства
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
В следующем году начнется масштабная реставрация культурных объектов, - МинкультВ следующем году начнется масштабная реставрация культурных объектов, - Минкульт
Последние новости
Подгружаем последние новости