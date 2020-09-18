Шмыгаль: "Безвиз не отменяется"

"Мы придерживались всех процедур, дальше вопрос остается к открытости конкурса".

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал предостережение Евросоюза относительно угрозы безвизовому режиму, закона о НАБУ и назначения руководителя САП.

По его словам, сейчас речи об отмене безвизового режима нет. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС и США откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, дальше вопрос остается к открытости, прозрачности конкурса. Я уверен, что все будет сделано в рамках действующего законодательства", - заявил он.

Напомним, что Верховная Рада на заседании 17 сентября с третьей попытки назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. За два предыдущих постановления парламент не набрал достаточного количества голосов.

Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо недавно уволившегося Назара Холодницкого.

В состав конкурсной комиссии САП входят четыре представителя от Совета прокуроров и семь - от парламента. Согласно закону о прокуратуре, членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Совет прокуроров свою квоту исчерпал еще в июне.

17 сентября евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон заявила, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

"Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро", - отметила она.