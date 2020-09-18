В Беларуси задержали координатора волонтерского центра "Весна"

Где именно находится Мария Рабкова - пока неизвестно.

В Беларуси задержали координатора волонтерского центра "Весна"
Фото: Spring96.org

17 сентября в Минске задержали координатора волонтерского центра "Весна" Марию Рабкову и ее мужа Вадима Жаромского.

Об этом сообщила пресс-служба центра "Весна".

"Около 9:00 вечера Мария и Вадим возвращались домой по улице Тимирязева. Посередине улицы остановились несколько бусов, оттуда выбежали люди и положили их лицом на асфальт", - говорится в сообщении.

Супругов посадили в разные микроавтобусы. Вадима отвезли в квартиру на обыск, в результате которого изъяли технику, личные вещи, деньги.

После этого Вадима отвезли на допрос в Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Мужчину водили по коридорам с мешком на голове. Правоохранители угрожали, что его повезут в изолятор временного содержания, но вдруг отпустили, сказав, что на следующий день у него состоится допрос. Мария Рабкова до сих пор задержана, где именно она находится - неизвестно.

Супругам инкриминируют ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, или финансирование такой деятельности).

Напомним, 13 сентября в городах Беларуси силовики задержали 114 граждан. Массовые задержания силовики устроили во время "женского марша" в Минске.

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