Шкарлет в Раде прокомментировал обнаруженный в его научных работах плагиат

Он утверждает, что есть подтвержденное опровержение.

Шкарлет в Раде прокомментировал обнаруженный в его научных работах плагиат
Сергій Шкарлет
Фото: Скріншот

И.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что ему ничего не известно о том, что его испытательный срок должен закончиться 25 сентября.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству

"Есть два заключения профессиональных органов, представителей, опубликованные на сайте и опровергающие те вещи, которые вы разгоняете в сети. Я абсолютно уверен, что для большей части ученых Украины этот вопрос закрыт", - заявил он.

Напомним, что 14 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент приглашает на час вопросов к правительству и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

Со Шкарлетом планировали обсудить вопросы защиты учителей в условиях роста темпов распространения коронавируса в Украине.

Ранее Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета. Сам Шкарлет на заседание не пришел.

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.

Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован тремя годами ранее. При этом ссылок на эту научную работу в работе Шкарлета нет. Сам Шкарлет плагиат в части работы отрицает.

3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате со стороны и.о. главы Минобразования и науки Сергея Шкарлета.

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