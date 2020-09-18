Шкарлет в Раде прокомментировал обнаруженный в его научных работах плагиат
Он утверждает, что есть подтвержденное опровержение.
И.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что ему ничего не известно о том, что его испытательный срок должен закончиться 25 сентября.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству
"Есть два заключения профессиональных органов, представителей, опубликованные на сайте и опровергающие те вещи, которые вы разгоняете в сети. Я абсолютно уверен, что для большей части ученых Украины этот вопрос закрыт", - заявил он.
Напомним, что 14 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент приглашает на час вопросов к правительству и.о. министра образования Сергея Шкарлета.
Со Шкарлетом планировали обсудить вопросы защиты учителей в условиях роста темпов распространения коронавируса в Украине.
Ранее Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета. Сам Шкарлет на заседание не пришел.
Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".
2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.
Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".
Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.
Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован тремя годами ранее. При этом ссылок на эту научную работу в работе Шкарлета нет. Сам Шкарлет плагиат в части работы отрицает.
3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате со стороны и.о. главы Минобразования и науки Сергея Шкарлета.