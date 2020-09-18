Лещенко заявил, что написал заявление в прокуратуру на Турчинова по "сдаче Крыма"

Он также не видит в подаче такого заявления никаких проблем.

Лещенко заявил, что написал заявление в прокуратуру на Турчинова по "сдаче Крыма"
Фото: Макс Левин

Народный депутат Украины VIII созыва Сергей Лещенко заявил, что во времена своего депутатства подавал обращение в прокуратуру с требованием исследовать действия тогдашнего украинского руководства на предмет измены украинским национальным интересам путем "сдачи Крыма".

Об этом он заявил во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

"Как народный депутат я подавал обращение в прокуратуру с просьбой исследовать предательство украинских национальных интересов людьми, которые контролировали государственную власть на тот момент на местном и центральном уровне. Было выдвинуто подозрение многим судьям, прокурорам, которые предали Украину и перешли на роSSийскую сторону. Затем я получил ответ, что другие вопросы исследовались. Я повторно обратился: "А давайте исследуем действия руководства Украинского государства на предмет измены национальным интересам - "сдачи Крыма". Нет в этом никаких проблем. В тот момент в Украине была легитимная, как она считает, власть. Турчинов и так далее. Они просто должны дать ответ на вопрос: "Что это было? Почему Крым мы потеряли?" - сказал Лещенко.

Напомним, что недавно ДБР обнародовало результаты расследования, которые свидетельствуют, что среди главных причин оккупации Крыма Россией стали преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии, которые начались в 2012 году во времена президентства Виктора Януковича и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

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