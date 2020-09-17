Евросоюз призвал Раду срочно изменить закон о НАБУ и напомнил о безвизе

В ЕС заявили, что приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ.

Евросоюз призвал Раду срочно изменить закон о НАБУ и напомнил о безвизе
Фото: tymoshenko.ua

Верховная Рада должна как можно быстрее привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. Независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.

Об этом заявил спикер ЕС по внешней политике Петер Стано, сообщает Deutsche Welle.

"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", - отметил Стано.

Он отметил, что в ЕС считают важной ясность юридического статуса НАБУ, а также сохранение независимости и эффективности этого органа.

"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", - напомнил Стано.

Напомним, 16 сентября Большая палата Конституционного Суда Украины признала неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года. Решение касается норм о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора Бюро и т.п.

Перед этим, 28 августа, КСУ признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко подписанием указа о назначении Сытника в 2015 году превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

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