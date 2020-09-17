У Зеленского отреагировали на предупреждение о лишении Украины безвиза

В Офисе президента призвали "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".

В Офисе президента Украины отреагировали на назначение Верховной Радой членов конкурсной комиссии, которые должны избрать руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и предупреждение о возможном прекращении действия безвиза для Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

В Офисе президента отметили, что принятие постановления об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя САП, произошло "вполне в пределах строгой процедуры и оживленной парламентской дискуссии". Офис Президента Украины "принял это решение к сведению".

"Считаем безоговорочным, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины. Для обеспечения такой независимости, а следовательно, и институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины, САП и Высшего антикоррупционного суда законодательством предусмотрены как особые процедуры отбора руководителей на административные должности в этой системе, так и гарантии невмешательства в их деятельность со стороны любой другой ветви власти", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что проведение НАБУ негласных следственных действий в отношении предыдущего руководителя САП Назара Холодницкого выявило ряд нарушений с его стороны. При этом сам Холодницкий перед этим прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора. Поэтому, считают в ОП, "даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности".

"Призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах. Путь преодоления коррупции также является обязательной составляющей для европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

В ОП также считают, что после смены руководства САП "должны, наконец, существенно увеличиваться конкретные результаты деятельности антикоррупционной инфраструктуры".

"Прежде всего в виде неоспоримых обвинительных судебных приговоров. Подчеркиваем, что новый руководитель САП - кто бы им ни стал после отбора комиссией - должен осознавать все это на сто процентов", - отметили в Офисе президента.

Напомним, что Верховная Рада на заседании 17 сентября с третьей попытки назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. За два предыдущих постановления парламент не набрал достаточного количества голосов.

Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо Назара Холодницкого, который недавно уволился.