Разумков призвал Юрченко сложить депутатский мандат

По мнению главы парламента, это "был бы мужской поступок", и он был бы правильным с точки зрения политика.

Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают в причастности к вымогательству взятки, должен сложить депутатские полномочия.

Об этом в четверг в эфире телеканала "Zik" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По мнению главы парламента, это "был бы мужской поступок", и он был бы правильным с точки зрения политика.

"Я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен был сделать, возможно, и написать заявление о сложении депутатских полномочий, чтобы потом никто никого не обвинял, что есть какое-то давление", - сказал Разумков.

Напомним, о том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко поймало НАБУ на взятке, которую те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним якобы обратился инвестор, который заявил о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство, чтобы предоставить компании "зеленый тариф". За это Фищенко якобы требовал 13 тысяч долларов.

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект №2207-1 "Об управлении отходами".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга Народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентбря ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривень.

17 сентября Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и ходатайство о взятии его под стражу.

В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".