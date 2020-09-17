Лукашенко заявил об усилении охраны границы с Украиной

Лукашенко также заявил о необходимости "поставить под ружье полармии".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Минск "вынужден" закрыть государственные границы с Литвой и Польшей и усилить охрану границы с Украиной.

Об этом он заявил в четверг на женском форуме "За Беларусь " в Минске, передает БЕЛТА.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил - полармии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил о том, что он "вынужден" вместе с президентом РФ Владимиром Путиным "восстановить общую защиту Союзного государства" РоSSии и Беларуси.

"И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны "Славянское братство - 2020". А также мы приняли решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа", - добавил Лукашенко.

Напомним, вчера Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций", которые, по его словам, нацелены против Беларуси.