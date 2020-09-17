Лукашенко заявил об усилении охраны границы с Украиной

Лукашенко также заявил о необходимости "поставить под ружье полармии".

Лукашенко заявил об усилении охраны границы с Украиной
Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Минск "вынужден" закрыть государственные границы с Литвой и Польшей и усилить охрану границы с Украиной.

Об этом он заявил в четверг на женском форуме "За Беларусь" в Минске, передает БЕЛТА.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил - полармии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил о том, что он "вынужден" вместе с президентом РФ Владимиром Путиным "восстановить общую защиту Союзного государства" РоSSии и Беларуси.

"И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны "Славянское братство - 2020". А также мы приняли решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа", - добавил Лукашенко.

Напомним, вчера Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций", которые, по его словам, нацелены против Беларуси.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МПНа Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусомГлава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Европарламент отказался признать Лукашенко президентом БеларусиЕвропарламент отказался признать Лукашенко президентом Беларуси
В Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САПВ Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САП
Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университетаВнучки Лукашенко забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета
Сын Лукашенко покинет Беларусь и переедет в МосквуСын Лукашенко покинет Беларусь и переедет в Москву
В Раде назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФВ Раде назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФ
Лукашенко предложил РоSSии провести новые военные ученияЛукашенко предложил РоSSии провести новые военные учения
В НАБУ заявили о "манипуляциях" в выступлении генпрокурора Венедиктовой перед РадойВ НАБУ заявили о "манипуляциях" в выступлении генпрокурора Венедиктовой перед Радой
На границе с Украиной находятся несколько тысяч хасидов - главный раввин КиеваНа границе с Украиной находятся несколько тысяч хасидов - главный раввин Киева
Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирной передачи властиТихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирной передачи власти
Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о "зеленом коридоре" для хасидовЛукашенко поручил правительству договориться с Украиной о "зеленом коридоре" для хасидов
Последние новости
Подгружаем последние новости