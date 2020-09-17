Экс-нардеп Дубневич решил баллотироваться в головы ОТГ на Львовщине

58-летний Богдан Дубневич в прошлом году проиграл выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу.

Экс-нардеп Дубневич решил баллотироваться в головы ОТГ на Львовщине
Богдан Дубневич
Фото: gazeta.lviv.ua

Богдан Дубневич, в прошлом году проигравший выборы в Верховную Раду, будет баллотироваться на пост главы Солонковской ОТГ, что в Пустомытовском районе Львовской области.

Об этом бывший народный депутат сообщил в видеоролике, опубликованном 17 сентября.

58-летний Богдан Дубневич заявил, что имеет большой опыт в развитии Пустомытовского района.

"Именно поэтому я иду на местные выборы, чтобы победить и создать Солонковскую ОТГ сильной, способной, перспективной громадой в Украине", - сказал он.

В случае избрания главой громады экс-нардеп пообещал привлечь из госбюджета дополнительные финансы на развитие громади, а также запустить троллейбусную линию из Львова через села ОТГ - Солонку, Ковири, Липники, Деревач, Раковец с конечной остановкой возле села Хоросно.

В Солонковскую ОТГ с годовым бюджетом около 180 млн грн входят 12 сел, в частности, село Зубра, где проживают братья Дубневичи. Официально громада насчитывает более 14,5 тыс. жителей.

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