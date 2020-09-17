Хасиды, застрявшие на границе с Беларусью, надели шаровары и спели украинский гимн

Паломники не теряют надежды попасть в Умань.

Хасиды, застрявшие на границе с Беларусью, надели шаровары и спели украинский гимн
Фото: скрін відео

Группа паломников-хасидов, застрявших на белорусско-украинской границе, надели вышиванки и шаровары и спели государственный гимн Украины.

Видео их выступления опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - написал Долинский в Facebook.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году в связи с ростом количества больных коронавирусом, въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако для граждан Беларуси действуют преференции из-за сложной ситуации в стране.

Несмотря на запрет, в Украину пытаются попасть тысячи паломников. Шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть на украинскую территорию.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери 15 сентября обратился к президенту Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников.

16 сентября Украина закрывала пункт пропуска "Новые Яриловичи", где собрались паломники-хасиды. Ограничительные меры введены из-за распространения коронавируса.

17 сентября глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеэв призвал паломников, стремящихся попасть в Украину, вернуться домой.

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