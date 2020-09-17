Свидетель по делу Балуха: все свидетельствовало о жестоком избиении

Свидетель по делу Владимира Балуха, которая, собственно, и нашла его окровавленным в Гидропарке, говорит, что он был трезв. Женщина говорит, обратила внимание на его вышиванку и сразу поняла, что это не бомж, а человек, который стал жертвой преступления. Повреждения на голове, по ее словам, не похожи на рану от падения с небольшой высоты, передает 5 канал.

"Я была с сотрудником. Когда мы подошли, я сразу заметила на нем вышиванку, на которой был очень хороший принт. Я поняла, что этот человек не является бездомным, это человек культурный. После того, как мы вызвали "скорую", то увидели, что он избит. Левое ухо было окровавлено, выше уха не было волос и кожи. Я не могу сказать, что это было за ранение, но оно не было характерно для падения. Он был в сознании, но о том, что он говорил , можно было только догадываться. Он сказал только три четкие фразы: "дайте закурить", "у меня сломана ключица", и сказал, что при нем была сумка. Мы посмотрели вокруг, сумки не увидели", - сообщила свидетель.

И добавила: "Мы спросили, употреблял ли он алкоголь и был ли он избит. Он не смог дать четкий ответ, но было видно, что на тот момент, когда мы его нашли, он был трезв. Мы поняли из всего, что он был избит. Из того, что он мог показать, мы поняли, что его избили".

Она также считает, что Балух не мог удариться при падении.

"Это метров 500 от моста. Я не знаю, каким образом он мог упасть с моста и оказаться там. Разве что упасть, а потом дойти своими ногами ... Нет, не мог. Мне показалось, это мое личное мнение, так упасть нельзя с высоты роста человека", - отметила женщина.

Напомним, утром 8 сентября Балуха нашли избитым в столичном Гидропарке. У него сломаны рука и ключица. Офис президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления. Кроме того, в ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив.

В Нацполиции также рассказали о деталях избиения Балуха. На 14 сентября его состояние оставалось стабильно тяжелым.

16 сентября стало известно, что Балух приходил в себя и пытался снять повязку с головы. Поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Ранее стало известно, что "Европейская Солидарность" предложила Балуху баллотироваться от политсилы на местных выборах.