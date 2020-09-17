РоSSия преследует 134 украинца по политическим мотивам

РоSSийская Федерация по политическим мотивам преследует 134 украинца.

Об этом советник Уполномоченного по правам человека Ирина Закриничная сообщила на онлайн-конференции "Политические преследования Кремлем в период COVID-19".

"Мы ежедневно ведем работу по мониторингу всей информации, которая нам поступает и от адвокатов, и от родных, которую мы узнаем по своим собственным каналам. Эта информация о состоянии соблюдения прав наших граждан, которые незаконно удерживаются РФ . По результатам этого мониторинга, на сегодняшний день мы имеем следующие цифры. Мы думаем, что сейчас 134 украинца преследуются по политическим мотивам РФ ", - цитирует Закриничную Укринформ.

Советник обмудсмана отметила, что 112 украинцев, среди которых 78 крымских татар, находятся в незаконном заключении в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.