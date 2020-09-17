РоSSия преследует 134 украинца по политическим мотивам

112 украинцев, среди которых 78 крымских татар, находятся в незаконном заключении.

РоSSия преследует 134 украинца по политическим мотивам

РоSSийская Федерация по политическим мотивам преследует 134 украинца.

Об этом советник Уполномоченного по правам человека Ирина Закриничная сообщила на онлайн-конференции "Политические преследования Кремлем в период COVID-19".

"Мы ежедневно ведем работу по мониторингу всей информации, которая нам поступает и от адвокатов, и от родных, которую мы узнаем по своим собственным каналам. Эта информация о состоянии соблюдения прав наших граждан, которые незаконно удерживаются РФ. По результатам этого мониторинга, на сегодняшний день мы имеем следующие цифры. Мы думаем, что сейчас 134 украинца преследуются по политическим мотивам РФ", - цитирует Закриничную Укринформ.

Советник обмудсмана отметила, что 112 украинцев, среди которых 78 крымских татар, находятся в незаконном заключении в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Напомним, в мае МИД запустил платформу для освобождения политузников из Крыма, Донбасса и РоSSии.

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