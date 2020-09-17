Порошенко: "Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить кому-то его уничтожить"

"Свободно передвигаться по Европе - это символ цивилизационного выбора украинцев".

Порошенко: "Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить кому-то его уничтожить"
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» требует пересмотреть решение Верховной Рады относительно формирования конкурсной комиссии САП, поставившее под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

Он отметил, что безвиз - это не просто возможность свободно передвигаться по Европе, это символ цивилизационного выбора украинцев.

«В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру», - отметил Порошенко.

По его словам, ставить под угрозу безвиз - это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния РоSSии. И не имеет значения, делается это намеренно или нет.

«Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции из «Слуг», ОПЗЖ Медведчука и депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнему безвиз не нужен, потому что земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США. «Европейская Солидарность» требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведения прозрачного конкурса, - такого, как в свое время обеспечили мы для избрания руководства Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда», - подчеркнул Порошенко.

«В течение нескольких лет борясь за безвиз, мы понимали, что речь идет не только об удобном способе свободного передвижения для десятков миллионов украинцев. Речь идет о нашем с вами цивилизационном выборе, о беспрецедентном сближении Украины с Евросоюзом, которое обеспечила наша команда. Безвиз есть и будет! Мы не для того за него боролись, чтобы позволить кому-то уничтожить одно из крупнейших достижений, символ того, что мы - часть европейской цивилизации. А вот кого следует лишить безвиза, так это персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре», - отметил Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МПНа Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
В мире назревает Великая депрессия - ООНВ мире назревает Великая депрессия - ООН
Блок рекламы


Похожие новости
В Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САПВ Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САП
Порошенко вызывают в Печерский райсуд по делу о национализации ПриватБанкаПорошенко вызывают в Печерский райсуд по делу о национализации ПриватБанка
Против Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокатПротив Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокат
Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдалЛукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Зеленский заявил, что мэры выступают против карантина, чтобы нравиться избирателямЗеленский заявил, что мэры выступают против карантина, чтобы нравиться избирателям
Оккупанты в Крыму перекрыли реку, чтобы качать воду в СимферопольОккупанты в Крыму перекрыли реку, чтобы качать воду в Симферополь
Германия слишком слаба, чтобы остановить Северный поток-2 – ТрампГермания слишком слаба, чтобы остановить Северный поток-2 – Трамп
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"
Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"
Последние новости
Подгружаем последние новости