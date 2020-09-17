Порошенко: "Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить кому-то его уничтожить"
"Свободно передвигаться по Европе - это символ цивилизационного выбора украинцев".
«Европейская Солидарность» требует пересмотреть решение Верховной Рады относительно формирования конкурсной комиссии САП, поставившее под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.
Он отметил, что безвиз - это не просто возможность свободно передвигаться по Европе, это символ цивилизационного выбора украинцев.
«В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру», - отметил Порошенко.
По его словам, ставить под угрозу безвиз - это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния РоSSии. И не имеет значения, делается это намеренно или нет.
«Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции из «Слуг», ОПЗЖ Медведчука и депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнему безвиз не нужен, потому что земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США. «Европейская Солидарность» требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведения прозрачного конкурса, - такого, как в свое время обеспечили мы для избрания руководства Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда», - подчеркнул Порошенко.
«В течение нескольких лет борясь за безвиз, мы понимали, что речь идет не только об удобном способе свободного передвижения для десятков миллионов украинцев. Речь идет о нашем с вами цивилизационном выборе, о беспрецедентном сближении Украины с Евросоюзом, которое обеспечила наша команда. Безвиз есть и будет! Мы не для того за него боролись, чтобы позволить кому-то уничтожить одно из крупнейших достижений, символ того, что мы - часть европейской цивилизации. А вот кого следует лишить безвиза, так это персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре», - отметил Петр Порошенко.