Порошенко: "Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить кому-то его уничтожить"

«Европейская Солидарность» требует пересмотреть решение Верховной Рады относительно формирования конкурсной комиссии САП, поставившее под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом . Об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

Он отметил, что безвиз - это не просто возможность свободно передвигаться по Европе, это символ цивилизационного выбора украинцев.

«В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру», - отметил Порошенко.

По его словам, ставить под угрозу безвиз - это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния РоSSии. И не имеет значения, делается это намеренно или нет.

«Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции из «Слуг», ОПЗЖ Медведчука и депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнему безвиз не нужен, потому что земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США . «Европейская Солидарность» требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведения прозрачного конкурса, - такого, как в свое время обеспечили мы для избрания руководства Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда», - подчеркнул Порошенко.