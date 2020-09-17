Об этом объявил Руслан Стефанчук.

Подозреваемого в причастности к коррупции народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом перед закрытием заседания сообщил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Исключить Александра Юрченко из состава фракции "Слуга народа", - заявил он.

Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко поймало НАБУ на взятке, которую те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним якобы обратился инвестор, который заявил о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство, чтобы предоставить компании "зеленый тариф". За это Фищенко якобы требовал 13 тысяч долларов.

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами".

14 сентября стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

В НАБУ обратились с просьбой к Венедиктовой подписать подозрение, отметив, что проводили спецоперацию с детективом под прикрытием, в ходе которой выяснилась вероятная причастность нардепа к коррупции.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен.

17 сентября Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и ходатайство о взятии его под стражу.

Сегодня в Офисе президента заявили, что нардеп Юрченко не имеет этического права считаться народным депутатом.