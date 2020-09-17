Главный эпидемиолог США допустил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакцины

Директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости США Роберт Редфилд назвал маски "важнейшим средством защиты общественного здоровья, который мы имеем".

Во время слушаний в комитете Сената США он отметил существование научных доказательств того, что ношение маски действительно защищает от коронавирусной инфекции, передает Голос Америки.

"Мы имеем четкие научные доказательства, что это работает, - сказал Редфилд о масках. - Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я введу вакцину от COVID, потому что иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска - да".

Он призвал американцев, особенно молодежь, носить маски и сказал, что при условии массового ношения масок пандемию можно обуздать за 6-12 недель.

По оценкам Редфилда, вакцина от коронавируса станет доступной широкой общественности только осенью 2021 года, а небольшие поставки коронавирусной вакцины станут доступными в конце этого года.

Однако на такие оценки Редфилда возразил президент США Дональд Трамп. Президент США отметил, что вакцина может стать доступной уже в октябре. Он также отметил, что "вакцина значительно эффективнее маски", и предположил, что Редфилд "запутался" в своем ответе Конгрессу.

В тот же день Редфилд в твиттере написал, что "на 100 процентов уверен в важности вакцины, и особенно в важности вакцины от COVID19".

"Вакцина от COVID19 вернет американцев к нормальной повседневной жизни. Лучшая защита, которую мы имеем на сегодня, - это важные меры по сдерживанию, ношение масок, мытье рук, социальное дистанцирование и осторожное отношение к скоплениям людей", - добавил он.

Ранее американские ученые обнаружили, что маски уменьшают выраженность симптомов при коронавирусе. Даже если человек заболеет ковидом, справиться с недугом ему будет легче.