РоSSийскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину

Запрет на въезд действовал три года.

Министерство культуры и информационной политики изъяло роSSийского рэпера Басту из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом информирует пресс-служба Минкультуры.

"31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключение из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста"). То есть по представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из перечня", - говорится в сообщении.

Музыканту запретили въезд в Украину на три года в сентябре 2017-го. Ранее Баста посетил оккупированный Крым с концертом, чем нарушил законодательство Украины.

Напомним, в начале августа въезд в Украину на три года запретили роSSийской певице Глюкозе.