Фракция "Слуга народа" переносит заседание и ожидает на нем Ермака и Кравчука

Также пригласят главу МИД Кулебу.

Фракция "Слуга народа" переносит заседание и ожидает на нем Ермака и Кравчука
Фото: president.gov.ua

Фракция "Слуга народа" переносит заседание с пятницы, 18 сентября, из-за болезни вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Следующее заседание планируется провести 28 сентября, сообщил глава фракции Давид Арахамия, пишет "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что в заседании могут принять участие глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Я думаю, что перенесем. Следующая неделя не пленарная, и в понедельник, я думаю, мы соберем фракцию, пригласим дополнительно главу Офиса президента, министра иностранных дел, господина Кравчука. В понедельник через понедельник", - сообщил Арахамия.

Он также добавил, что у Резникова ангина, поэтому он попросил дать ему возможность выздороветь, поскольку на завтра вице-премьер приглашен на час вопросов к правительству.

Напомним, что на часе вопросов к правительству 18 сентября, кроме Резникова, планируют заслушать и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

Представители фракций в своих выступлениях отмечали необходимость разъяснить ситуацию с разночтением результатов переговоров на уровне советников стран "нормандского формата" и вопросы защиты учителей в условиях роста темпов распространения коронавируса в Украине.

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