СБУ с начала года открыла более полусотни дел о госизмене

В большинстве случаев расследование касается разоблаченных агентов роSSийских спецслужб.

СБУ с начала года открыла более полусотни дел о госизмене
Фото: censor.net.ua

С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто за создание террористической группы или организации и два - за диверсии, шпионаж и теракты. В пресс-центре СБУ сообщают, что в большинстве случаев расследование касается уличенных агентов роSSийских спецслужб, выполнявших разведывательно-подрывную работу против Украины.

"Например, государственная измена и теракт инкриминируются задержанному в апреле экс-руководителю Центра специальных операций «А» Валерию Шайтанову. Он находился на агентурной связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведывательную информацию, в том числе об операциях в районе АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Подозрение в совершении государственной измены также сообщено руководителю агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ. Бывшего украинского военнослужащего завербовали, когда он находился на оккупированной Луганщине. А потом он и еще три человека собирали разведывательную информацию о военных объектах на Волыни.

Кроме того, СБУ предотвратила передачу секретной технической документации об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Жителя Луганщины, оказавшегося агентом роSSийской спецслужбы, задержали при попытке передачи данных представителям ФСБ.

В общем по материалам контрразведки СБУ с начала 2020 года открыто 221 уголовное производство.

В то же время за этот период по результатам расследований были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 - за государственную измену.

В частности, к 12 годам лишения свободы приговорен бывший милиционер Олег Смородинов, по заданию ФСБ совершивший убийство начальника отдела Ровенского следственного изолятора Ивана Мамчура.

За совершение теракта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, на 12 лет лишения свободы осуждены двое граждан Украины. Свое задание они получили от представителей контролируемого роSSийскими спецслужбами так называемого "ЦСО МГБ ДНР".

На 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества осужден агент ФСБ РФ, в июле этого года планировавший взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение «Азот»".

За шпионаж приговорен к 10 годам лишения свободы гражданин КНР - профессор Сианьского научно-исследовательского института современной химии. Он собирал секретную информацию по разработкам объектов ОПК Украины.

Напомним, 12 сентября СБУ задержала агента ФСБ, заложившего взрывчатку на водозаборнике в Ровенской области.

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