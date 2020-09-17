Европарламент отказался признать Лукашенко президентом Беларуси

ЕС поддерживает призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

Европарламент отказался признать Лукашенко президентом Беларуси
Фото: president.gov.by

Европарламент 17 сентября принял резолюцию относительно Беларуси, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом, потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.

Европейские законодатели также осудили "гибридное вмешательство" РоSSии в белорусскую политику и выразили безоговорочную поддержку белорусского народа в его борьбе за демократию.

"За" проголосовали 574 евродепутата, "против" - 37, 82 - воздержались, передает ВВС.

Таким образом европейские законодатели поддержали позицию глав МИД стран ЕС, которые определили политику блока в отношении официального Минска и решили ввести санкции. Европарламентарии рекомендуют внести в санкционные списки и самого Лукашенко, как это сделали уже Латвия, Литва и Эстония.

Резолюция призывает ЕС не признавать Лукашенко президентом Беларуси после окончания его текущего срока из-за грубых нарушений международных стандартов на выборах 9 августа. Вместо них ЕС поддерживает призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

Резолюция также призывает страны ЕС и "другие демократические страны" требовать от Международной федерации хоккея на льду лишить Беларусь права на совместное с Латвией проведение чемпионата мира 2021 года до тех пор, пока в стране не исправится ситуация с правами человека.

Кроме того, евродепутаты призвали страны блока ввести гуманитарный коридор и упростить получение виз для политэмигрантов из Беларуси.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада приняла Заявление относительно ситуации в Беларуси с осуждением действий режима Лукашенко.

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