Помощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО, - СМИ

Иван Фищенко был арестован 15 сентября.

Помощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО, - СМИ
Іван Фіщенко
Фото: pravda.com.ua

Подозреваемый по делу о возможном взяточничестве народного депутата Александра Юрченко Иван Фищенко вышел из СИЗО под залог более 1 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, информирует УП.

"Вчера внес залог в полном объеме", - сказала Чемерис.

Издание пишет, что во время судебного заседания 15 сентября Фищенко говорил, что денег на залог у него нет.

"5 миллионов (такой залог просила прокуратура - ред.)? Вы шутите? Конечно, нет" (согласно декларации супругов Фищенко, по состоянию на конец прошлого года они имели в накоплениях около 584,8 тысяч гривен - ред.), - заявил помощник Юрченко.

Напомним, ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен 15 сентября.

О том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам журналиста Юрия Бутусова, НАБУ поймало Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко на взятке, которую те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним будто бы обратился инвестор, заявивший о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство, чтобы предоставить компании "зеленый тариф". За это Фищенко якобы требовал 13 тысяч долларов.

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

14 сентября стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга Народу" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды. Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

В НАБУ обратились к Венедиктовой с просьбой подписать подозрение, отметив, что проводили спецоперацию с детективом под прикрытием, в ходе которой выяснилась вероятная причастность нардепа к коррупции.

17 сентября Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и ходатайство о взятии его под стражу. В этот же день Юрченко официально исключили из фракции "Слуга народа".

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