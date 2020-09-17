Зеленский открыл учения Rapid Trident-2020

Президент Владимир Зеленский отметил, что достижение мира на Донбассе, возвращение всех украинских граждан и всех территорий есть и будет его приоритетом. Также его приоритетом является современная, оснащенная и боеспособная украинская армия.

Фото: president.gov.ua

Об этом глава украинского государства заявил на открытии учений Rapid Trident-2020, передает его пресс-служба.

"В мире сегодня, пожалуй, нет человека, который бы не знал, что государство Украина, как никто другой, хочет мира и завершения войны на востоке Украины. И мы делаем для этого все от нас зависящее. Долгожданный мир, возвращение всех наших людей и возвращение всех наших территорий было, есть и всегда будет моим приоритетом. Также моим приоритетом является современная, оснащенная и боеспособная украинская армия", - сказал президент.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

По словам Владимира Зеленского, во время встреч с международными лидерами он всегда подчеркивает, что война на Донбассе - это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.

"Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них", - отметил глава государства.

Одним из таких механизмов президент назвал интеграцию Украины в НАТО и напомнил, что в начале недели он утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident-2020 являются продолжением серии учений "Щит мира", начатых в 1995 году в рамках двустороннего сотрудничества между Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и Национальной гвардией штата Калифорния (США), с широким привлечением представителей вооруженных сил других стран. В 2020 году в учениях принимают участие 4 013 человек. Срок проведения учений: 16-25 сентября.