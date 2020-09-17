В Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САП
"Украинский парламент проталкивает кандидатов, не имеющих опыта и добропорядочности".
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Евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон прокомментировала назначения конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре.
В заметке в Twitter она отметила, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры".
"Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,3 миллиарда евро", - заявила фон Крамон.
While international community is occupied with #Belarus, ?? #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly ?? Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance
Перед тем послы стран G7 обратились к украинским властям с просьбой защитить НАБУ и САП и поддержать антикоррупционные органы.
Напомним, что Верховная Рада на заседании 17 сентября с третьей попытки назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре. За два предыдущих постановления парламент не набрал достаточного количества голосов.
Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо недавно уволившегося Назара Холодницкого.
В состав конкурсной комиссии САП входят четыре представителя от Совета прокуроров и семь - от парламента. Согласно закону о прокуратуре, членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.