В Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САП

"Украинский парламент проталкивает кандидатов, не имеющих опыта и добропорядочности".

В Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САП
Фото: Politeka

Евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон прокомментировала назначения конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

В заметке в Twitter она отметила, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры".

"Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,3 миллиарда евро", - заявила фон Крамон.

While international community is occupied with #Belarus, ?? #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly
?? Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

Перед тем послы стран G7 обратились к украинским властям с просьбой защитить НАБУ и САП и поддержать антикоррупционные органы.

Напомним, что Верховная Рада на заседании 17 сентября с третьей попытки назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре. За два предыдущих постановления парламент не набрал достаточного количества голосов.

Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо недавно уволившегося Назара Холодницкого.

В состав конкурсной комиссии САП входят четыре представителя от Совета прокуроров и семь - от парламента. Согласно закону о прокуратуре, членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Совет прокуроров свою квоту исчерпал еще в июне.

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