Рада запретила нардепам и мэрам брать на работу родственников

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, запрещающий депутатам и мэрам трудоустраивать своих родственников.

"За" принятие закона проголосовали 252 парламентария.

Запрет распространяется на народных депутатов, депутатов ВР АР Крым, местных советов, сельских, поселковых и городских голов. Они не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными в связи с выполнением полномочий близким им лицам.

Близкими лицами определяются муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родная и двоюродная сестры, родные брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабушка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой субъекта.