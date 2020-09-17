Азербайджан поблагодарил Украину за определение его одним из стратегических партнеров в концепции национальной безопасности

"Мы и дальше будем углублять наше стратегическое партнерство и дружбу".

Азербаи?джан твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

"Мы благодарны, что Азербайджан определен одним из стратегических партнеров Украины в новой концепции национальной безопасности. Мы и в дальнейшем будем углублять наше стратегическое партнерство и дружбу с Украиной", - говорится в заявлении МИД .

Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Азербайджан определен в ней как один из стратегических партнеров.

Стратегия определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.

В конце прошлого года Украина и Азербайджан поддержали друг друга в вопросах Карабаха и Крыма.