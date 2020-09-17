Рада приняла закон "О разведке"

За документ проголосовало 258 народных депутатов.

Рада приняла закон "О разведке"
Фото: Макс Левин

Верховная Рада 17 сентября во повторном втором чтении приняла законопроект №2412-д "О разведке".

За документ проголосовало 258 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии работников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно документу, разведка - это организационно-функциональное сочетание определенных этим законом разведывательных органов и деятельности, которую они осуществляют самостоятельно или во взаимодействии между собой и с другими субъектами разведывательного сообщества в целях обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

Основными задачами разведки определено своевременное обеспечение потребителей разведывательной информацией, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности Украины в определенных законом сферах.

При этом потребителями разведывательной информации, согласно закону, считаются прежде всего Президент Украины, Глава Верховной Рады, глава и члены Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Премьер-министр, члены и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В законопроекте, по утверждению его авторов, приведена в соответствие с Конституцией Украины норма, согласно которой СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Учтены замечания экспертов, и Служба безопасности Украины исключена из перечня разведывательных органов, но, с целью координации деятельности и предотвращения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов, Служба безопасности Украины определена как субъект разведывательного сообщества.

Согласно тексту документа, оперативные подразделения Центрального управления Службы безопасности Украины, осуществляющие контрразведывательную деятельность, смогут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки. Перечень таких подразделений определяется Президентом Украины.

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